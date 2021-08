L’ambasciata americana a Kabul ha invitato gli americani in Afghanistan ad abbandonare immediatamente il paese a causa del deterioramento della situazione sul fronte della sicurezza.

Agli americani viene chiesto di tornare in patria usando i voli commerciali a disposizione, spiegando come la capacità dell’ambasciata di assisterli sia «estremamente limitata» date le difficili condizioni di sicurezza e uno staff a disposizione limitato.

L’ambasciata sta comunque offrendo prestiti per il rimpatrio ai cittadini americani che non hanno i soldi necessari ad acquistare un biglietto aereo.

Anche i cittadini tedeschi sono invitati a lasciare l’Afghanistan. È quello sui legge sul sito del ministero degli esteri guidato da Heiko Maas. A causa degli scontri in atto sul terreno, il ministero sconsiglia l’ingresso in Afghanistan, e rivolge un appello ai cittadini tedeschi affinché «cerchino la possibilità di lasciare al più presto il paese su dei voli di linea».

Truppe a Kabul per evacuare l’ambasciata

Gli Stati Uniti invieranno truppe all’aeroporto di Kabul per proteggere il personale dell’ambasciata e permetterne l’evacuazione: lo ha detto il portavoce del Dipartimento di stato Ned Price sottolineando però come la sede diplomatica resterà aperta.

In precedenza il «Wall Street Journal» aveva riferito che gli Usa sono pronti a tagliare drasticamente il personale dell’ambasciata, diplomatico e non, con le loro famiglie. Sono circa 5’000 tra civili e militari gli americani basati nel complesso dell’ambasciata americana a Kabul e nella sede vicina all’Hamid Karzai International Airport.

Le loro forze sono ormai arrivate a 150 chilometri dalla capitale Kabul, verso la quale fuggono migliaia di civili in condizioni disperate. La caduta della capitale sembra essere ormai solo questione di tempo, e la misura del dramma è data dalla proposta avanzata dal governo agli insorti di una condivisione del potere in cambio della fine delle ostilità.

L’inasprirsi dei combattimenti, che secondo l’Onu solo nell’ultimo mese hanno provocato mille morti tra i civili, hanno indotto anche la Francia a sospendere i rimpatri degli afghani immigrati illegalmente, come avevano fatto in precedenza la Germania, l’Olanda, la Svezia, la Finlandia e la Svizzera.

Intanto vengono accelerate le operazioni per cercare di portare fuori dal paese le migliaia di afghani che hanno collaborato con le forze straniere della Nato, a rischio di rappresaglie da parte dei Talebani.

Herat, terza città afghana nell’ovest del paese ed ex quartier generale delle forze italiane, è l’ultima conquistata dagli «studenti di religione» (il significato letterale della parola Taleban). Il capoluogo dell’omonima provincia, confinante con l’Iran, è stato abbandonato dalle forze governative dopo settimane di assedio. A nulla è servito il sostegno fornito loro dalle milizie dello storico signore della guerra locale, Ismail Khan.

Nella stessa Kandahar «si combatte nelle strade e una porzione importante della città è già nelle mani dei Talebani», ha detto all’ANSA Alda Cappelletti, direttore dei programmi dell’organizzazione non governativa italiana Intersos, all’opera per assistere gli oltre 20’000 sfollati che si sono riversati in città dopo essere fuggiti dalle zone rurali circostanti, dove gli scontri infuriano da settimane.