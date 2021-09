La cittadina francese di Agen, nella Nuova Aquitania (sudovest), ha registrato ieri sera un «record assoluto» di pioggia - l’equivalente di due mesi di precipitazioni in sole tre ore - con allagamenti, traffico in tilt e una ventina di persone tratte in salvo dalle squadre di soccorso: lo ha reso noto Météo-France, il servizio meteorologico nazionale.