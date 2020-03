Un poliziotto della scorta del leader leghista Matteo Salvini è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l’Adnkronos, spiegando che si tratta di un agente del dispositivo di sicurezza che non è stato a stretto contatto con il senatore italiano nell’ultimo periodo «né in auto né accanto a lui». Per gli altri colleghi della scorta è scattata la quarantena di 14 giorni. Salvini una volta appresa la notizia ha scritto su Facebook: «Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino. Chi riesce a fare polemica anche su una possibile malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso».