L’aeroporto di Kabul, come noto, si è trasformato nell’epicentro della paura e della disperazione. Con la caduta della capitale, finita nelle mani dei talebani, tantissime persone hanno cercato e stanno cercando di fuggire assieme agli stranieri e alle missioni diplomatiche estere. Lo documentano i tanti video e le foto di questi giorni. I civili le hanno tentate tutte nella speranza di lasciare il Paese. E, di riflesso, per evitare di finire nelle mani dei talebani. Per molti, però, si trattava e si tratta appunto di una speranza. Vana.