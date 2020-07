Ha aggredito un tranviere per poi mettersi alla guida del mezzo pubblico, ma è stato prontamente fermato dalle autorità. È successo quest’oggi a Milano verso le 12.30. L’uomo, un 39.enne italiano, dopo il folle gesto, è stato fermato dalla polizia in via Dei Missaglia, nei pressi del capolinea del tram 3 Gratosoglio. Secondo i media italiani, l’uomo sarebbe riuscito a guidare per alcuni metri il tram dopo aver sbalzato dal suo posto il conducente. Fortunatamente alcune pattuglie della polizia e dei carabinieri si trovavano nella zona, e gli agenti sono subito intervenuti prima che il 39.enne riuscisse a dirottare il mezzo ATM su cui, in quel momento, si trovavano solo due passeggeri. La polizia era già sulle tracce dell’uomo. Verso le 9 di questa mattina aveva infatti abbandonato la madre, che si trovava in auto con lui, sull’autostrada A7, all’altezza dell’uscita Binasco. La donna sarebbe stata fatta scendere dal veicolo in seguito ad una lite ed alcuni strattoni. Il 39.enne è stato portato all’ospedale Niguarda per una valutazione psichiatrica. Secondo le prime indiscrezioni, soffrirebbe di disturbi mentali. La madre, una 64.enne, è stata invece soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all’Humanitas per alcune ferite riportare durante la lite.