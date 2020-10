Tornano la paura e lo sdegno in Germania dopo che uno studente ebreo di 26 anni è stato attaccato domenica con una vanga davanti alla sinagoga di Amburgo. Il giovane è rimasto gravemente ferito alla testa e la procura generale, che ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio, segue la pista antisemita.

Il responsabile, un tedesco di origine kazaka, è stato fermato dalla polizia ed è ricoverato in una clinica psichiatrica.

L’aggressione davanti al tempio, avvenuta nonostante le misure di sicurezza che riguardano tutte le strutture religiose della comunità giudaica nella Repubblica federale, ha sollevato l’indignazione generale, nel mondo politico come nella società civile tedesca. E ha riacceso la paura nella comunità ebraica, che da tempo denuncia l’aumento dell’odio antisemita anche in Germania.

L’agguato tra l’altro si è consumato a qualche giorno dal primo anniversario dell’attentato di Halle, dove il 9 ottobre scorso un neonazista di 27 anni aprì il fuoco davanti a una sinagoga e a un fast food etnico, uccidendo un uomo e una donna, nella giornata dello Yom Kippur.

«Ciascuno di questi atti in Germania è una vergogna. E questo al di là di quali fossero le condizioni di chi ha agito nel momento in cui lo ha fatto», ha affermato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino. «Se c’era qualcuno che ancora pensava che nella città di Amburgo, aperta al mondo, una cosa del genere non potesse accedere, purtroppo deve ricredersi ed elaborare che il pericolo è onnipresente», ha commentato dal canto suo il senatore locale Andy Grote.

Di «attentato terroristico» ha parlato il leader della comunità ebraica locale, Philipp Strichartz, sottolineando che attacchi del genere generano paura nei fedeli, che non sanno più se sia possibile andare a celebrare la festa religiosa senza rimanere vittime di violenza. «Il fatto che in Germania gli ebrei siano bersaglio dell’odio non può lasciar freddi una democrazia e uno stato di diritto come la Germania», ha detto il presidente del Consiglio centrale degli ebrei Josef Schuster. «Ci aspettiamo da tutta la società civile che si contrapponga con forza all’odio antisemita. Nel segno della democrazia, della libertà, in modo che sia possibile agli ebrei vivere in pace in Germania».

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il ragazzo aggredito portava la kippah ed era quindi «chiaramente riconoscibile» come ebreo, ha spiegato la polizia. Si tratta di un ventiseienne che non verserebbe in pericolo di vita, ma è attualmente ricoverato in ospedale in terapia intensiva a causa delle ferite riportate, secondo quanto ha riferito l’Hamburger Abendblatt.

Il giovane che lo ha attaccato aveva problemi psichici - è apparso subito «in forte stato confusionale» alle forze dell’ordine - e al momento dell’agguato indossava una divisa dell’esercito tedesco. Un elemento su cui naturalmente si indaga. Dalle prime verifiche degli investigatori è risultato che il tedesco-kazako fosse ufficialmente residente a Berlino, pur non vivendo più nella capitale almeno dal 2019. Abitava invece in un alloggio temporaneo per rifugiati, illegalmente.

