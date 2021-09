Un appello affinché ci si adoperi a realizzare l’Accordo di Parigi, che mira a contenere l’aumento massimo della temperatura entro 1,5 gradi Celsius rispetto al periodo preindustriale, arriva dall’ONU, secondo la quale si tratta di una «questione di giustizia climatica».

A pagare le conseguenze e i costi dei fenomeni climatici estremi, che aumentano di anno in anno, sono infatti, i Paesi meno responsabili delle crisi ambientale. Nazioni in via di sviluppo che inquinano meno, ma subiscono i danni causati dai Paesi sviluppati.

In previsione della conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima, che si terrà a Glasgow in novembre, la vice segretaria, Amina Mohammed, ha avvertito che se non si interverrà con decisione e rapidità «le conseguenze dei cambiamenti climatici saranno ancora più devastanti e si ripercuoteranno sulle economie, le comunità e gli ecosistemi cancellando i passi avanti nello sviluppo, aggravando la povertà, aumentando la migrazione ed esacerbando le tensioni».

Secondo Mohammed, attraverso «passi coraggiosi e decisivi» verso un’economia globale a zero emissioni entro il 2050, il mondo potrebbe ancora limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5 gradi. Per la responsabile ONU «le soluzioni ci sono».

Serve destinare maggiori risorse alla questione climatica. Intervenire significa infatti salvare vite e mezzi di sussistenza.

È importante dunque semplificare le norme e facilitare l’accesso ai finanziamenti internazionali per i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e altre nazioni vulnerabili e accelerare iniziative, come l’Africa Adaptation Acceleration Program (AAAP), il programma volto a mobilitare 25 miliardi di dollari per aumentare e accelerare le azioni di adattamento al cambiamento climatico in tutta l’Africa.

