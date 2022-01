Criticando le modalità dell’arresto, eseguito da agenti in borghese, in una nota Ennhadha aveva «denunciato con forza questo pericoloso precedente che segna l’entrata del Paese nel tunnel della tirannia e nell’oppressione degli oppositori politici da parte del regime golpista». Nel pomeriggio Ennhadha ha rincarato la dose contro Saied, dichiarando in una conferenza stampa di considerare quanto avvenuto come parte di un tentativo del governo di opprimere gli oppositori politici.