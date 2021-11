Air Italy: 30 giorni per scongiurare 1.300 licenziamenti

Nessuna soluzione per i 1.322 lavoratori Air Italy per i quali il 31 dicembre scade la cassa integrazione e scatta il licenziamento collettivo. Nel pomeriggio si è chiuso senza alcun effetto l’ultimo incontro in sede sindacale per cercare di risolvere la situazione.

«Adesso rimangono solo ulteriori 30 giorni di procedura in sede ministeriale per evitare il licenziamento collettivo - spiega il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu - Ci sarà tempo e modo per fare una attenta disamina e altrettante riflessioni dei perché una compagnia aerea storica, così come lo è stata Meridiana, sia finita in questo modo. Ora ci si deve esclusivamente concentrare per salvaguardare tutti i lavoratori e le rispettive famiglie da un vero e proprio dramma», continua Boeddu, che conclude augurandosi «che tutti gli appelli fatti ai deputati, ai senatori e ai consiglieri regionali, primo fra tutti il Governatore, portino a una assunzione di responsabilità che possa convincere i vertici della compagnia a modificare la loro posizione e nel contempo approvare un emendamento alla finanziaria che tuteli anche i lavoratori di Air Italy».