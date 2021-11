Una scritta sulla fronte per mostrare al mondo tutta la loro disperazione e chiedere «aiuto» perché fa «freddo» e lì è un «inferno». Così un gruppo di bambini bloccati con le famiglie al confine tra la Bielorussia e la Polonia compare in uno scatto che li ritrae insieme, mentre guardano verso l’obiettivo con gli occhi rassegnati e sulla fronte le scritte «help», «cold», «hell».

La foto che li ritrae insieme, una decina di bambini e bambine, è stata rilanciata su twitter dal portale bielorusso Nexta. I più grandi arrivano al massimo a 10 anni, i più piccoli ne avranno quattro. Indossano vestiti colorati, cappelli di lana con il pon pon, ma i volti sono seri e gli sguardi già da adulti. E a colpire, in quel post con la loro foto, non sono solo loro, con la loro sofferenza, ma anche i commenti che scorrono sotto allo scatto.

Attacchi durissimi, sprezzanti e venati di razzismo nei confronti dei genitori che «usano i loro figli, troppo piccoli per poter scrivere». Un comportamento definito «comune nella comunità Rom». Mentre la cultura europea «protegge i bambini - si legge - purtroppo in Iraq vengono utilizzati come strumento di pressione».