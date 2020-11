In Italia la Camera e il Senato giovedì hanno approvato quasi all’unanimità la richiesta del Governo di un nuovo «scostamento di bilancio» da otto miliardi di euro. Il centrodestra, sotto la spinta di Berlusconi, ha votato «sì» compatto. La COVID come ha cambiato la politica italiana? Lo abbiamo chiesto al politologo Luigi Pandolfi.

L’emergenza coronavirus come ha cambiato i rapporti tra Governo e opposizione?

«Direi che innanzitutto la pandemia ha cambiato qualcosa all’interno dell’opposizione, con Forza Italia che si è in qualche modo sganciata dagli altri due alleati del centrodestra, assumendo un’iniziativa che ha poi finito per coinvolgere anche i suoi due alleati. Questo per il momento ha rafforzato un po’ il Governo. Però sostanzialmente il rapporto tra Governo e opposizione rimane conflittuale...