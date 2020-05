«C’è chiaramente un coordinamento e uno scambio d’informazioni» in corso fra gli Stati membri e la Commissione europea per tornare gradualmente a garantire la libertà di circolazione in Ue. Lo ha detto il portavoce dell’esecutivo comunitario responsabile del dossier, sottolineando che viene svolta «una riunione settimanale a livello di esperti focalizzata sulle frontiere, e un altro degli incontri di questo tipo avrà luogo nel pomeriggio. In questo contesto vengono scambiate informazioni sulla gestione delle frontiere e le restrizioni agli spostamenti. A livello politico, inoltre, ci sono videoconferenze settimanali fra i ministri dell’Interno europei e i Paesi associati all’area Schengen, a cui partecipa anche la commissaria Ue Ylva Johansson. Il prossimo incontro sarà negli ultimi giorni di questa settimana».