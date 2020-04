«Al mondo serve il contagio della speranza»

«Come una fiamma nuova», la «buona notizia» della resurrezione «si è accesa nella notte», ha detto il papa nel messaggio «Urbi et Orbi» (alla città di Roma e al mondo): «la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: ‘Cristo, mia speranza, è risorto!’».

«Non si tratta di una formula magica, che faccia svanire i problemi - ha spiegato il pontefice. No, la risurrezione di Cristo non è questo. È invece la vittoria dell’amore sulla radice del male, una vittoria che non ‘scavalca’ la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell’abisso, trasformando il male in bene: marchio esclusivo del potere di Dio».