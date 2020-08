Per la prima volta da sempre i profitti dell’edizione digitale del New York Times hanno battuto quelli della versione cartacea: nel trimestre che si è chiuso in giugno la «Vecchia Signora in Grigio» ha aggiunto 669 mila nuovi abbonamenti online, 176 mila dei quali a prodotti digitali che non sono news, come ricette di cucina, cruciverba e audio.