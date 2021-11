Le visite del primo mese di Expo Dubai sono complessivamente 2’350’868, un numero che conta gli accessi totali nel suo complesso dall’apertura del primo di ottobre, secondo quanto riferito dall’ufficio stampa dell’ente organizzatore, precisando che il dato include visitatori che hanno varcato l’ingresso dell’Esposizione più di una volta per visitare in giornate diverse più Padiglioni tematici e nazionali. E che ad oggi solo il 17% delle visite provengono dall’estero, un numero che segnala come molti Paesi stiano ancora applicando restrizioni di viaggio per la pandemia, ma anche che a beneficiare sono soprattutto i Paesi con le nazionalità più rappresentate nell’area del Golfo.