Un gruppo di manifestanti anti-mascherina è stato filmato questa settimana all’interno di un supermercato «Target», in Florida, mentre, senza il dispositivo di protezione addosso, invitava i clienti a togliersi le loro mascherine. Il video è stato diffuso su Twitter martedì ed ha suscitato numerose reazioni di indignazione, in quanto gli USA stanno attraversando una fase delicata della pandemia, con quasi 200 mila morti per COVID-19. Tra i manifestanti, per lo più giovani, c’è un ragazzo con un cappellino su cui campeggia lo slogan «Make America great again» e una maglietta raffigurante l’ex presidente Barack Obama, ma con la scritta «Trump». Il gruppo grida frasi come «toglietevi la mascherina» o «non indossiamola più». Un portavoce della catena «Target» ha dichiarato a Fox Business: «Siamo a conoscenza di quanto avvenuto nel nostro negozio, abbiamo chiesto ai manifestanti di andarsene dopo che si sono tolti le mascherine ed hanno iniziato ad essere maleducati con gli altri clienti».