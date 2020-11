I sondaggi, di nuovo, hanno fallito. Forse non sul risultato finale – che ancora non sappiamo – ma di sicuro sui rapporti di forza tra Joe Biden e Donald Trump. Nel Michigan per esempio un po’ tutti gli istituti di ricerca davano Biden al 54% (Targoz Market Research addirittura al 58%) e il presidente in una forchetta tra il 42 e il 46%. Previsioni simili erano state pubblicate anche da media più vicini a Trump – per esempio Fox News – che ancora il 21 ottobre dava in vantaggio Biden di 12 punti. Ora come ora i dati – non ancora definitivi – danno invece Biden al 49,3% e Trump al 49,1%.

Discorso simile in diversi «swinging states», gli Stati chiavi per vincere le elezioni. Sempre Fox dava Biden in vantaggio di 5 punti in Pennsylvania (ora come ora Trump è al 54,7% e Biden al 43,9, anche se...