Sulla crisi ucraina si apre una nuova settimana di incontri diplomatici. Oggi è atteso al Cremlino un vertice tra Putin e Macron. Nei prossimi giorni toccherà a Scholz. Intanto sabato gli USA hanno mobilitato le prime truppe in Polonia. Ma quanto è concreto il rischio d’invasione russa?

1. Cosa dobbiamo attenderci da questi incontri diplomatici?

«Poco o nulla». Il giudizio di Giampiero Gramaglia, consigliere dell’Istituto Affari Internazionali di Roma, è tranciante. «Le parti si stanno costruendo uno scenario in cui ognuno potrà vantarsi di aver salvato la pace e di aver tenuto i nervi saldi nonostante le pressioni». Gramaglia tende quindi ad escludere l’ipotesi dell’invasione russa. Ciò non toglie che «basta un errore di valutazione o una provocazione antirussa da parte ucraina e la situazione potrebbe sfuggire di mano». Quanto agli incontri diplomatici, «Macron nonostante la sua duplice veste di presidente francese in cerca di una vetrina internazionale a uso domestico e il ruolo di presidente del Consiglio dell’UE non ha cartucce supplementari da sparare. Semmai è il cancelliere tedesco Scholz che ha maggiori interessi economici con la Russia».

2. Perché l’intesa tra Putin e Xi Jinping spaventa comunque l’Europa?

Venerdì i due leader hanno definito «senza precedenti» il livello di relazioni tra i due Paesi, entrambi contrari «a un ulteriore allargamento della NATO a est» e pronti a collaborare su tutta la linea (dalla difesa all’energia) contro l’influenza americana in Europa e in Asia. Un partenariato strategico in chiave antistatunitense rinsaldato venerdì da un accordo che prevede una fornitura trentennale di metano da parte di Gazprom e la costruzione di un nuovo gasdotto tra i due Paesi. «Al momento attuale, gli Stati Uniti rappresentano per la Cina e la Russia l’interlocutore più ostico, sul piano geopolitico, militare e commerciale», commenta Gramaglia. «Pechino già oggi acquista gas russo e, in questa prospettiva, la minaccia di un conflitto preoccupa ulteriormente gli Stati europei che non sono disposti né a morire per Kiev, né a stare al freddo nel caso in cui il gas russo venisse dirottato verso la Cina in risposta a sanzioni occidentali contro la Russia».

3. Qual è la situazione militare al confine tra Russia e Ucraina?

Putin ha inviato sul confine orientale diverse decine di migliaia di soldati – 100 mila secondo gli USA, 130 mila secondo l’intelligence occidentale – 1.200 carri armati e batterie di missili a lungo raggio. Stando ai servizi americani, il Cremlino avrebbe già messo assieme il 70% delle forze necessarie per un’invasione completa dell’Ucraina. A complicare il quadro c’è il dispiegamento di migliaia di soldati russi in Bielorussia, Paese alleato di Mosca e confinante con l’Ucraina. Putin, tuttavia, continua a negare qualsiasi velleità d’invasione dell’Ucraina, dicendo che vuole solo garantire la propria sicurezza e che si tratta di «una semplice esercitazione». Nel frattempo, l’accumulo di truppe ha innescato la più grande crisi diplomatica, tra Est e Ovest, dopo la Guerra Fredda. «La Russia nega qualsiasi intenzione ostile, e non potrebbe fare diversamente», commenta Gramaglia. «Queste azioni militari avvengono alla luce del sole. Putin lo sa benissimo e usa questo palcoscenico come una prova di forza nei confronti dell’Occidente». In realtà, aggiunge Gramaglia, «Putin non vuole né invadere l’Ucraina né raggiungere Kiev. E gli Alleati lo sanno».

4. A cosa punta allora la Russia?

Putin è piuttosto intenzionato a contrastare l’espansione della NATO verso est e a costringere l’Occidente a negoziare un ridimensionamento delle forze militari nella regione, percepite come una minaccia dal Cremlino. Così, del resto, si è espresso il presidente russo dicendo che la sua è «solo una riposta» al fatto che la NATO, da anni, sta ammassando truppe vicino ai suoi confini, nei Paesi membri dell’Est Europa che sono entrati nell’Alleanza atlantica dopo il 1997, come Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Romania e Bulgaria. Non secondaria, poi, è la richiesta dell’Ucraina di aderire alla NATO, cosa che Putin vuole scongiurare a ogni costo. «Per noi è assolutamente obbligatorio garantire che l’Ucraina non diventi mai e poi mai membro della NATO», ha dichiarato il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov. «In tutta la vicenda, però, - osserva Gramaglia - c’è un aspetto paradossale: Putin vuole ottenere la garanzia che Paesi come l’Ucraina, la Georgia e la Moldavia non entrino nella NATO. Non potendo concedere diritto di veto a un Paese, gli Stati Uniti non possono avallare questa richiesta. Paradossalmente, però, nessun Paese della NATO, tranne forse la Polonia, vorrebbe che un Paese problematico come l’Ucraina entrasse nella NATO». Del resto, aggiunge Gramaglia, «lo stesso statuto della NATO vieta che Paesi con situazioni conflittuali al loro interno entrino a far parte dell’Alleanza atlantica». Insomma, secondo Gramaglia al confine ucraino si sta giocando una partita in cui «ognuno ha le mani legate e porterà a casa la propria vittoria».

5. Perché la Russia vuole scongiurare a tutti i costi l’entrata dell’Ucraina nella Nato?

«Paesi come l’Ucraina garantiscono una zona cuscinetto verso i Paesi dell’Alleanza atlantica», osserva Gramaglia. Storicamente l’Unione sovietica non ha mai avuto una frontiera diretta con la NATO. «Negli ani ’90, la Russia ha perso i Paesi baltici. Oggi Bielorussia, Ucraina, Moldavia e Georgia rappresentano quindi un velo irrinunciabile per motivi di sicurezza militare».

6. Come giudicare la risposta militare americana?

Sabato sono arrivate le prime truppe americane in Polonia, inviate da Washington a supporto della NATO. Un primo drappello di soldati è atterrate all’aeroporto di Jesionka, nel sud est del Paese. Mercoledì il presidente americano Biden aveva annunciato l’invio di 3.000 soldati. Mentre altri 8.500 sono stati messi in allerta, pronti per essere schierati in caso di aggressione. «La dimensione contenuta della risposta militare americana indica chiaramente che gli Stati Uniti non si stanno preparando a combattere. Avrebbe maggiore peso militare inviare 50 istruttori a Kiev. Ma Biden si guarda bene dal farlo», chiosa Gramaglia.

7. L’Occidente in questa crisi come si è schierato? Il fronte è compatto?

I Paesi occidentali hanno condannato ogni prospettiva di invasione russa. «La risposta è stata piuttosto compatta nel seguire gli Stati Uniti e nel dare molta enfasi alla minaccia russa», osserva Gramaglia. «Apparentemente c’è coesione sulla situazione di fondo, ossia sul fatto che occorre mostrarsi determinati in questo balletto diplomatico». Sulle possibili sanzioni contro la Russia, tuttavia, osserva Gramaglia, «non c’è piena unanimità». Anche perché «le ritorsioni russe colpirebbero in primo luogo l’Europa».

8. La questione energetica riveste un ruolo non secondario. Perché?

Nella crisi la questione energetica riveste un ruolo di pressione politica su entrambi i fronti. Da una parte c’è la Russia che rifornisce di gas l’Europa per circa il 38% del suo fabbisogno complessivo. L’ipotesi, molto improbabile, che Putin possa chiudere i rubinetti del gas in caso di conflitto con l’Ucraina, rappresenta comunque un motivo di allerta per l’Europa. Dall’altra, c’è poi il fronte aperto del Nord Stream 2, il gasdotto che collega direttamente la Russia alla Germania, costruito da Gazprom ma bloccato dall’UE. Osteggiato da Bruxelles e dagli Stati Uniti, che temono una maggior dipendenza europea dal gas russo, negli scorsi giorni è finito sulla lista delle sanzioni in caso di invasione russa. «Se Mosca invade l’Ucraina - ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato americano - il gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania verrà bloccato». Dichiarazioni che vanno in questa direzione, sebbene meno perentorie, sono state pronunciate anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.

