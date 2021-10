L’incontro punta a respingere qualsiasi tipo di «interferenza straniera» in Afghanistan e porre le basi per la costituzione di un governo inclusivo, ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh come riporta l’agenzia Irna. Il primo vertice tra gli Stati confinanti con l’Afghanistan si era tenuto a settembre in Pakistan.