La Marina americana ha iniziato ad avviare le procedure per il licenziamento dei marinai che non hanno obbedito all’obbligo di vaccinarsi contro la COVID-19 entro il 28 novembre.

In caso di vaccinazione la procedura può essere fermata in ogni momento. Lo riferisce il sito The Hill, ricordando che l’aviazione ha già provveduto a 27 licenziamenti per questo motivo.