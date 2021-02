(Aggiornato alle 20.40) Si è aperto nell’aula del Senato americano il processo per il secondo impeachment nei confronti di Donald Trump, accusato di aver incitato la rivolta che ha portato all’assalto della sede del Congresso il 6 gennaio scorso.

Il caso di impeachment contro Donald Trump si basa su «fatti concreti e solidi». Lo ha affermato l’accusa in apertura del processo al Senato americano.

«Se questo non è un reato e un misfatto degno di impeachment in base alla nostra Costituzione non vedo cosa potrebbe esserlo», ha detto il deputato democratico Jamie Raskin, che guida i manager dell’accusa, dopo che nell’aula del Senato sono state trasmesse alcune crude immagini dell’assalto al Congresso. Anche una clip di Trump che rivolgendosi ai rivoltosi affermava: «Vi amo, siete veramente speciali».