«Hello everyone, siamo tornati, e’ stato troppo lungo», hanno detto i tre superstiti membri della leggendaria band britannica invitando il loro pubblico a rispettare le norme anti-Covid. «Vogliamo darvi una grande serata», ha detto Ronnie Wood, 74 anni, in un video postato su Twitter. «E una serata sicura», gli ha fatto eco Mick Jagger, a 78 anni il piu’ anziano del gruppo.

I tre vegliardi del rock salgono sul palco del Dome at America’s Center per la prima volta dopo la morte di Watts: al suo posto la batteria è occupata dal 64.enne Steve Jordan. Aprono per la band i Revivalist, un complesso di New Orleans. Il concerto di stasera, che dovrebbe avere un impatto di quattro milioni di dollari sull’economia locale, era originariamente in programma il 27 giugno 2020 ma era stato rinviato. Vaccini anti-COVID sono offerti ai fan al pronto soccorso dello stadio.