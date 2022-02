La guerra in Ucraina è oggi al centro dei lavori in entrambi gli organi più importanti dell’ONU. Alle 10 locali, le 16 svizzere, inizia l’incontro speciale di emergenza in Assemblea Generale, dove Washington e gli occidentali puntano ad ottenere una condanna più ampia possibile delle azioni di Mosca per dimostrare che è isolata a livello internazionale (come avvenne nel 2014 dopo l’annessione della Crimea).