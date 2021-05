(Aggiornato alle 16.16) Nel tentativo di prevenire nuove violenze a Gerusalemme est, le autorità israeliane hanno deciso di cambiare il percorso della «Marcia della bandiera» che così non attraverserà la porta di Damasco né il popoloso rione islamico della Città Vecchia. Lo ha reso noto la radio pubblica Kan secondo cui la decisione è stata presa al termine di una consultazione del premier Benyamin Netanyahu, col ministro della difesa Benny Gantz, col Consigliere per la sicurezza nazionale e con i capi della polizia e dello Shin Bet (sicurezza interna). Questo cambiamento di programma è stato reso noto ai partecipanti mentre stavano già iniziando la marcia a Gerusalemme ovest.

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha «espresso la sua profonda preoccupazione per le continue violenze nella Gerusalemme est occupata, nonché per i possibili sgomberi di famiglie palestinesi dalle loro case nei quartieri di Sheikh Jarrah e Silwan». In una nota del portavoce ha «esortato Israele a cessare le demolizioni e gli sfratti, in linea con i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario».