Al via la parata militare per il 14 luglio

Quest’anno la manifestazione per la festa nazionale è in formato ridotto e senza pubblico, a causa delle restrizioni legate alla Covid-19. Macron ha voluto confermare la cerimonia anche se soltanto con 2500 militari presenti (un’ora e un quarto la durata della sfilata) e 1400 esponenti del personale sanitario, «eroi» della battaglia contro l’epidemia invitati in tribuna. Sono loro l’unico pubblico ammesso quest’anno.