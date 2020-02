(Aggiornata alle 11.50) - A Ospedaletto Lodigiano - come riferisce fra gli altri il Corriere della Sera - sono iniziate le operazioni di rimozione del treno ad alta velocità Frecciarossa che lo scorso 6 febbraio era deragliato a causa di uno scambio difettoso, provocando la morte ddi due macchinisti e più feriti. Prima di dare il via ai lavori sono state rimosse dal convoglio le componenti della linea elettrica.

Segnaliamo inoltre che un incidente lungo l'autostrada A1 ha causato la morte di una ventunenne, mentre altri tre giovani sono rimasti feriti in modo grave, a Ospedaletto Lodigiano nella notte tra venerdì e sabato scorsi, nei pressi del luogo in cui si trova il Frecciarossa deragliato. L'auto a bordo della quale viaggiavano si è schiantata all'altezza di una piazzola di sosta. Una delle ipotesi al vaglio di chi deve chiarire le cause dell'incidente è che il conducente della vettura, o un automobilista che non è rimasto coinvolto, si siano distratti per cercare di vedere il convoglio deragliato, causando così lo schianto.