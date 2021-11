L’obiettivo è marciare fino alla centrale George Street, dove parleranno Greta e Vanessa. Il cielo è coperto, non piove e l’atmosfera è festosa, con i ragazzi che innalzano cartelli che chiedono azioni per il clima. In testa al corteo ragazzi delle popolazioni indigene dell’Amazzonia, con i tipici copricapo di penne colorate.

I ragazzi di Fridays for Future scandiscono in inglese lo slogan simbolo della loro protesta, «Cosa vogliamo? Giustizia climatica!». Molto gettonati anche «Il popolo unito mai sarà sconfitto» e «People have the power».