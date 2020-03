Via libera dei ministri con delega agli affari europei dell’Ue all’avvio dei negoziati d’adesione per l’Albania e la Macedonia del Nord. L’accordo unanime tra i Ventisette è stato annunciato oggi dopo una riunione in videoconferenza. Nelle loro conclusioni, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa italiana Ansa da fonti dell’Ue, i ministri danno il loro benestare a Tirana e Skopje senza tuttavia fissare date per l’apertura delle trattative.