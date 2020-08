La ragazzina, anche lei nella tenda, era stata soccorsa in gravissime condizioni e il personale del 118 era riuscito a portarla in ospedale dove però, a distanza di poche ore, per i gravi traumi riportati nell’incidente è morta.

Trasportata in gravi condizioni in ospedale una sorella di 14 anni (e non 10 come reso noto in precedenza), mentre un’altra ragazza di 19 anni ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario il ricovero, I genitori sono rimasti illesi. Secondo quanto si apprende erano in 5 nella tenda su cui si è abbattuto l’albero durante un temporale con vento forte.