Sono almeno 320 le persone morte in Iran per aver ingerito alcol adulterato con la convinzione che aiutasse a proteggere dalle infezioni da Covid-19. Secondo il ministero della Salute di Teheran, dallo scorso 6 marzo risultano in tutto 3’117 le persone avvelenate, un terzo delle quali (1’066) ricoverate in ospedale e 73 in reparti di terapia intensiva.