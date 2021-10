«Alcune norme UE non sono compatibili con la Costituzione»

«Siamo preoccupati», è stata la prima reazione della Commissione alla sentenza. «La nostra posizione è chiara. La legge dell’UE ha il primato su quella nazionale. La Corte di giustizia UE è l’unica che può stabilire» la compatibilità tra la legge UE e quella nazionale, ed «è vincolante», ha detto il commissario alla Giustizia Didier Reynders. «Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per proteggere» questi principi, ha ammonito. Sulla stessa linea il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli: «La sentenza di oggi in Polonia non può restare senza conseguenze».

Adesso in ballo ci sono 58,7 miliardi di euro fra prestiti e sussidi del Next Generation Ue destinato a Varsavia, cui però Bruxelles non ha ancora dato il suo via libera. «La Commissione si adopera per far rispettare lo stato di diritto nell’UE, tutti ne devono rendere conto e siamo preoccupati sulla situazione in alcuni Stati membri», ha avvertito appena ieri il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, riferendosi a Polonia e Ungheria. «La Commissione - ha assicurato - è determinata a difendere questi principi e questi valori».