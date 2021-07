Gli Stati indiani di Assam e Uttar Pradesh, entrambi governati dal BJP, stanno per approvare leggi sulla cosiddetta «politica dei due figli», per escludere dalle facilitazioni e dai sussidi statali le famiglie con più di due figli. Lo scrive il quotidiano The Hindustan Times.

In India non esiste una legislazione nazionale che preveda questa limitazione, ma gli Stati hanno la libertà di approvare questo tipo di provvedimenti. Il governatore dell’Assam Himanta Biswa Sarma è uno dei più ferventi sostenitori di questa politica e ha promesso di approvare la legge nella prossima sessione del suo consiglio, che si aprirà lunedì prossimo, il 12 luglio. «L’esplosione demografica in numerose aree dell’Assam sta creando serie difficoltà allo sviluppo economico. Dobbiamo prendere provvedimenti», sostiene il governatore.

La legge avrà effetto sui prestiti fiduciari garantiti dal governo e sugli altri programmi di sostegno economico per le famiglie più fragili, ma non dovrebbe toccare i lavoratori delle piantagioni di tè, i meno pagati, né gli appartenenti alle caste più arretrate e protette.

In Assam è già in vigore una norma che esclude dalla eleggibilità al pubblico impiego e alle competizioni elettorali i genitori di più di due figli. La stessa regola è seguita in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Uttarakhand, Odisha, Telangana e Andhra Pradesh.

