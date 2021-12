Alec Baldwin torna in pubblico dopo l’intervista con la ABC in cui il 2 dicembre per la prima volta ha affrontato in un «one on one» la tragedia sul set del film «Rust» in cui un colpo partito da una pistola che teneva in mano ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito di striscio il regista Joel Souza.