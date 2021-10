Una donna è stata uccisa e un uomo ferito da colpi di pistola sparati ieri sul set di «Rust», un film western con protagonista Alec Baldwin in lavorazione nel New Mexico, negli Stati Uniti. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che a premere il grilletto è stato Baldwin.

La vittima è la 42.enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins che è stata evacuata in elicottero in un vicino ospedale ma «è morta per le ferite riportate». La persona ferita è invece il 48.enne regista Joel Souza che si trova in condizioni critiche al al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe secondo quanto riferisce nel suo sito online l’Hollywood Reporter.