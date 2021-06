Alessandro Proto ci è cascato di nuovo. Dopo aver patteggiato 4 anni per aver spillato 130 mila euro a una donna malata di cancro, è finito ancora una volta sul banco degli imputati per essersi fatto bonificare 542 mila euro da una 36.enne svedese. Questa volta, però, il tribunale di Brescia gli ha inflitto una pena di 6 anni e 8 mesi di carcere per estorsione, falso e riciclaggio. Il 46.enne milanese residente a Lugano era noto alle cronache per essere l’autore di una serie di fake news, dagli affari con Trump alla vendita di ville a Leonardo di Caprio, Ricky Martin e Madonna, oltre ad aver truffato diverse persone.