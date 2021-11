In fuga dalla Germania nel 1938 dopo la presa del potere di Hitler, Meirowsky aveva affidato i «Fienili» a Paul Graupe un gallerista ebreo che lavorava a Parigi e che a sua volta l’aveva venduto a Alexandrine de Rothschild, parte della famiglia di banchieri ebrei. Allo scoppio della guerra Alexandrine fuggì in Svizzera e l’acquarello, assieme al resto della sua collezione, fu confiscato dai nazisti e portato al Jeu de Paume, allora trasformato in centro di smistamento per opere d’arte «degenerate» o saccheggiate agli ebrei. A quel punto del dipinto si persero le tracce. Secondo Christie’s fu portato al Castello Kogl in Austria, probabilmente finì anche in una collezione privata non identificata. «Fienili» riapparve nel 1978 presso la galleria Wildenstein & Co. di New York, dalla quale l’anno dopo lo acquistò Cox.