(Aggiornato alle 14.33) «Il Consiglio europeo deve prima giungere a un risultato» sul Recovery Fund e «poi dobbiamo lavorare insieme al Parlamento europeo». Così la cancelliera tedesca Angela Merkel durante un punto stampa a Bruxelles insieme al presidente del Parlamento Ue, David Sassoli. Per «affrontare le conseguenze» della pandemia e «trovare la risposta giusta» alla recessione «abbiamo bisogno di un accordo su strumenti che siano affidabili per il quadro finanziario pluriennale», ha detto Merkel, prima dell’inizio della plenaria.

«I soldi che vogliamo ora per la ricostruzione non verranno semplicemente investiti per tornare a dove eravamo ma per andare verso il futuro», ha aggiunto la cancelliera tedesca. Merkel ha inoltre precisato di voler mantenere una «stretta collaborazione» con il Parlamento europeo, che nelle prossime settimane sarà chiamato ad approvare l’eventuale accordo raggiunto dai leader Ue sul prossimo bilancio europeo e il Recovery Fund.