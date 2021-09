«Alla Germania serve un decentramento come quello che vediamo in Svizzera»

«Chi non vuole rinunciare alla libertà e non vuole un’eccessiva burocrazia deve darci il suo sostegno elettorale. Siamo l’unico partito che vuole meno regole, meno governo, meno tasse. E abbiamo bisogno di un sistema fiscale più semplice». È questo, in estrema sintesi, il manifesto elettorale della FDP. Di seguito, l’intervista a Christoph Hoffmann, deputato dal 2017 e candidato alle elezioni del 26 settembre per i liberali, che ci spiega perché un elettore tedesco dovrebbe votare per la FDP.

Perché ci sono troppo leggi?

«Le leggi o le direttive arrivano dall’Europa: poi la Repubblica federale regola ancora di più. E in nessun altro Paese le regole sono interpretate in maniera così restrittiva come da noi. Un esempio: esiste una normativa sul risparmio energetico per gli edifici; chi deve costruire...