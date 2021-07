Il governo giapponese ha esteso fino al 31 agosto lo stato di emergenza attualmente in vigore a Tokyo, e la cui durata era prevista fino al 22 di questo mese, a fronte dell’espansione senza precedenti dei contagi da coronavirus.

Lo ha detto il premier Yoshihide Suga al termine dell’incontro con la commissione degli esperti medici. Oltre alla capitale il provvedimento sarà adottato nelle tre prefetture adiacenti - Chiba, Kanagawa e Saitama - così come nella metropoli di Osaka, alle prese con un’impennata dei contagi.

Da quando è trascorsa una settimana esatta dall’inizio dei Giochi, la capitale ha visto un incremento esponenziale delle infezioni da Covid, in particolare tra la fascia più giovane della popolazione.

Nelle ultime 24 ore Tokyo ha segnalato 3300 positività da Covid, e le statistiche si fanno allarmanti anche nel resto dell’arcipelago in seguito al superamento della soglia, per la prima volta, dei 10’000 contagi giornalieri. Nonostante la recente ascesa delle infezioni l’esecutivo ha fin qui escluso un collegamento diretto con l’organizzazione delle Olimpiadi, esortando tuttavia i residenti a ridurre le uscite non essenziali e a guardare i Giochi dalla tv di casa.