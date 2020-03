L’agrobiodiversità si è drammaticamente ridotta. Se fino a qualche decennio fa sul Pianeta venivano coltivate circa 7.000 specie di piante, oggi a livello globale rientrano nell’alimentazione non più di 80 varietà. È l’allarme lanciato da un recente rapporto stilato dall’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT). La globalizzazione dell’industria agricola, l’omologazione e regolamentazione delle derrate alimentari sono le principali cause del fenomeno, si legge nel rapporto, secondo il quale la metà delle calorie di origine vegetale è fornita da sole tre specie: riso, mais e frumento; mentre il 93% della carne proviene da maiali, polli, bovini e bufali. E tutto ciò con possibili gravi conseguenze sulla sicurezza alimentare. Coltivare e allevare diverse specie, varietà e razze di piante e animali previene infatti rischi di fenomeni meteorologici estremi, insetti e malattie. Le aree di maggiore agrobiodiversità sono inoltre responsabili della regolazione del ciclo dell’acqua, offrono le condizioni per la vita di impollinatori come api e farfalle e per altri animali che possono avere ruoli importanti come insetti ausiliari. Ne abbiamo parlato con Lea Ferrari, di ProSpecieRara, Fondazione svizzera per la diversità socio-culturale e genetica dei vegetali e degli animali.

Quello lanciato dall’Accademia di scienze naturali è un grido d’allarme giustificato?

«A mio parere sì visto che attualmente il 70% delle nostre risorse genetiche legate all’agricoltura non esiste più. È dunque opportuno sensibilizzare la popolazione sul problema in modo da farla riflettere e conservare il più possibile quello che resta e che può avere un ruolo importante nell’agricoltura di domani».

Ma cosa si intende per biodiversità in pericolo: quante e quali sono le specie scomparse?

«Bisogna anzitutto fare un distinguo tra specie e varietà. Una specie è, ad esempio, il mais del quale esistono tante varietà: una ricchezza creatasi grazie ad un patrimonio genetico presente in natura e che poi l’uomo ha saputo coltivare, sviluppare, adattare a diversi microclima. E sono principalmente le varietà quelle che abbiamo perso. Prendiamo il riso: fino a 50 anni fa in Cina se ne coltivavano 10.000 varietà differenti, l’80% delle quali oggi è andato perduto. Negli USA, altro grande Paese per quanto riguarda frutta e ortaggi, abbiamo assistito ad una riduzione del 90% della sua grande ricchezza varietale. Si tratta di perdite enormi legate a due Paesi che rappresentano degli immensi centri sia di produzione che di agrobiodiversità».

Ha parlato di Cina e USA. E da noi?

«Purtroppo quanto accade in questi due enormi bacini influenza anche

il resto del mondo. Europa compresa, dove sono sempre più criteri commerciali a guidare le scelte agricole con grande danno per la biodiversità».

Può spiegarsi meglio?

«Nel XX secolo in agricoltura ha prevalso il concetto di omologazione: affidarsi a tre specie (riso, mais frumento) e a poche varietà per produrre quello che l’uomo ha bisogno, lavorare dove rende di più lasciando perdere tutto il resto».

Che incidenza ha questo agire sulla nostra quotidianità?

«Parecchio perché la biodiversità favorisce la creazione di vari ecosistemi che permettono a degli animali di vivere. Ma lo stesso discorso può essere applicato all’uomo che in presenza di determinate situazioni ambientali può decidere di vivere in un certo luogo sviluppando una determinata economia rurale. La biodiversità tocca dunque tutti gli aspetti della vita umana. E quando saremo confrontati sempre più con i cambiamenti climatici, forse, sarà necessario riscoprire piante che meglio si adattano alla siccità oppure bovini più leggeri e adatti a mantenere degli alpeggi di altura: piante e animali che l’agricoltura strandardizzata di oggi non conosce più».

Lei parla prevalentemente di biodiversità in ambito agricolo. Ma cosa sta accadendo nella natura chiamiamola selvatica?

«Più o meno le stesse cose. L’agricoltura legata alla agrobiodiversità crea infatti al suo interno spazi anche per la biodiversità naturale. Pensiamo agli alberi da frutto ad alto fusto, come c’erano nel nostro panorama fino a qualche decennio fa, dove possono nidificare gli uccelli, trovare nutrimento molti tipi di insetti. Gli orti rurali, facevano in modo che gli ortaggi andassero in fiore, per poi raccogliere il seme e questo era un modo per nutrire gli impollinatori, portando la biodiversità selvatica anche all’interno dell’agrobiodiversità. L’allodola, ad esempio, nidificava nei campi di frumento. Con le varietà più recenti, si sono sviluppate delle piante a semina molto fitta dove l’allodola non riesce più penetrare per nidificare. Quindi c’è un grande rapporto tra agro biodiversità naturale e biodiversità naturale».

Voi lanciate l’allarme, ma la gente come reagisce? C’è maggiore sensibilità, rispetto al passato?

«Idealmente forse abbiamo capito quali sono i problemi con cui siamo confrontati e sui quali dobbiamo chinarci, ma nei fatti non abbiamo ancora capito come orientare le nostre scelte, anche le più banali, che possono aiutare l’agrobiodiversità. Per esempio: quando andiamo al supermercato, vediamo sugli scaffali una grandissima varietà di alimenti vegetali e questo potrebbe indurci a credere che il problema sia risolto. In realtà non è così in quanto le varie specie che troviamo, sono in massima parte realizzate secondo crismi commerciali. Per aiutare davvero l’agrobiodiversità dovremmo imparare a servirci di produttori locali i cui prodotti non si trovano nei supermercati in quanto raccolti e consegnati nella stessa giornata e non in grado di sostenere lunghi spostamenti e la permanenza per settimane negli scaffali o nei freezer. E confido che gli allarmi lanciati, come quello dell’Accademia di scienze naturali, possano aiutarci a cambiare le cose».

Gli orti aperti

di ProSpecieRara

Nell’estate 2020 ProSpecieRara Svizzera italiana porterà a sud delle Alpi la manifestazione «Orti aperti». Si tratta di un’iniziativa che mette in rete gli orti privati e pubblici della Svizzera allo scopo di far conoscere e scambiare opinioni a 360° tra appassionati/e orticoltori/trici (Per farvi un’idea dell’organizzazione a livello nazionale potete visitare il sito internet: www.offenergarten.ch) Il Centro ProSpecieRara di San Pietro di Stabio si mette in gioco per primo e spera di essere seguito da altri orti allo scopo di contagiare quante più persone possibile con la passione della conservazione e autoproduzione della varietà rare. Nel finesettimana del 25-26- luglio i salvasemi di ProSpecieRara apriranno i cancelli ai visitatori dei loro orti di moltiplicazione dei semi: l’orto didattico ProSpecieRara di Brontallo gestito da Sharon Losa e gli orti delle salvasemi Stephanie Rauer (Giubiasco) e Ilaria Jermini (Oggio), come pure quelli dei produttori di piantine Catibio, Fondazione Orchidea e Seminterra.

