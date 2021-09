Alla fine, tra una pizza in strada e una stretta di mano, la delegazione brasiliana rischia di scatenare il caos all’Onu. Il segretario generale Antonio Guterres ha tentato di limitare il più possibile gli eventi al Palazzo di Vetro durante la 76. Assemblea Generale per evitare che l’appuntamento si trasformasse in un evento «super diffusore», anche se alla fine non ha voluto sostenere la richiesta della città di New York che ha provato ad imporre l’obbligo di mostrare la prova vaccinale per entrare nell’aula del dibattito. Guterres ha chiarito di non poter applicare tale requisito ai capi di Stato dopo le proteste di alcuni leader, a partire da Jair Bolsonaro, che non è vaccinato.