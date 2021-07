La variante Delta del coronavirus rappresenta circa il «50%» delle contaminazioni in Francia e potrebbe diventare «maggioritario» da questa fine settimana: è quanto riferito dal ministro della Salute, Olivier Véran, ai microfoni di radio France Inter.

«Progressivamente - ha avvertito - sta sostituendo tutte le altre varianti del coronavirus e sarà presto maggioritaria, probabilmente questo fine settimana, nel nostro Paese». Véran ha spiegato che ieri sera la variante Delta «non era distante dal 50%» dei nuovi casi di contagio. Ed è la sua rapdia diffusione a suscitare un «nuovo aumento dei contagi in Francia».

Il ministro ha osservato che «ogni settimana ci sono circa 50% di contagi in più rispetto alla settimana precedente». «Accade un fenomeno abbastanza simile a ciò che vedemmo l’estate scorsa - ha avvertito - il virus colpisce essenzialmente i giovani, che sviluppano forme poco gravi ma che si contagiano» tra loro e non solo. Anche contro la variante Delta, il vaccino «rimane efficace contro le forme gravi». «È il momento di andarsi a fare vaccinare»; ha avvertito.

Intanto, dopo 16 mesi di chiusura, le discoteche della Francia potranno riaprire le porte da questo venerdì sera ma il rigido protocollo sanitario imposto dalle autorità francesi ha indotto molti esercenti a rinviare ulteriormente l’apertura. Per entrare in discoteca, bisognerà esibire un pass sanitario, con vaccinazione completa da almeno 14 giorni, test PCR o antigenico negativo di meno di 48 ore, o prova di contagio da Covid-19 tra i 6 mesi e quindici giorni precedenti. La mascherina all’interno delle discoteche non è obbligatoria anche se fortemente raccomandata.