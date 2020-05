Il «modello di rischio» è stato sviluppato dal ricercatore Joel Podgorski dell’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG), indica oggi l’ETH in una nota. La mappa, che descrive in maniera accurata, dettagliata e su scala globale l’inquinamento da arsenico delle falde freatiche, è stata recentemente pubblicata sulla rivista specializzata «Science». L’EAWAG è considerato uno degli istituti leader mondiali in questo campo.