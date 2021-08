Aggiornato alle 20.52 - L’uomo che da ore minacciava di far saltare il suo furgone con dell’esplosivo nell’area del Campidoglio a Washington si è arreso. Lo riporta il New York Times citando fonti della polizia.

L’uomo che ha tenuto in ansia per l’intera mattinata la polizia di Washington, minacciando di far esplodere il suo furgone nell’area di Capitol Hill, si chiama Floyd Ray Roseberry, ha 50 anni ed è della cittadina di Grover, in North Carolina. Nei diversi video postati in mattinata su Facebook, riporta il Nyt, si definisce un «patriota».