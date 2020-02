«Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini». Lo ha detto Walter Ricciardi dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in conferenza stampa a Roma. Ricciardi ha reso noti i numeri dell’epidemia di coronavirus in Italia: «Su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo, di cui il 3% muore. Peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute». Parole che indicano di non farsi prendere dal panico, specialmente dopo il primo caso di coronavirus confermato in Ticino.