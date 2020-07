Un virus, che potrebbe rispondere al «salto di specie» come il Sars-CoV-2, entra tra le principali minacce alla sopravvivenza dei cetacei, di specie come il capodoglio (già considerato in pericolo di estinzione). Questo in sintesi il contenuto di un nuovo rapporto di Greenpeace sulle principali cause di spiaggiamento dei cetacei lungo le coste italiane commissionato ai veterinari del dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell’università di Padova, e lanciato oggi nella Giornata mondiale per la conservazione della natura. Il virus tra l’altro, che è quello del morbillo dei cetacei, «preoccupa i veterinari», soprattutto perché «associato ad altri stress ambientali»; inoltre l’allarme è legato alla verifica per questo virus, dell’effetto «spillover, ovvero il ‘salto di specie’, arrivando fino a specie anche lontane come lontre di fiume e foche».