Ventidue arresti e 43 feriti venerdì notte, altri 30 fermi la sera successiva: è il bilancio diffuso dalla polizia di feste non autorizzate con decine di migliaia di partecipanti avvenute a Barcellona nell’ultimo week-end e nel corso delle quali si sono verificate diverse scene di disordine pubblico.

Situazioni che - sottolinea la stampa spagnola - hanno messo in allerta le autorità e creano preoccupazione sociale, anche per il fatto che molto spesso i partecipanti sono giovanissimi, talvolta minorenni.

Queste maxi-feste sono avvenute in occasione della festività popolare de La Mercé: la polizia ha calcolato che solo venerdì notte, quella più complicata per quanto riguarda l’ordine pubblico, circa 40’000 persone si sono assembrate nella zona di Piazza di Spagna. Nel corso della nottata, ci sono stati scontri con agenti, lanci di oggetti, incendi di veicoli della polizia e saccheggi di alcuni negozi.

La sera successiva, secondo le autorità locali, altre 30’000 persone in cerca di sballo hanno invaso le spiagge della città. Anche in questo caso si sono verificate alcune scene di vandalismo.

Mentre le forze dell’ordine si affannano notte dopo notte per trovare il modo di evitare che queste situazioni si ripetano, il governo locale di centro-sinistra guidato dalla sindaca Ada Colau - che ha definito «gravissimo» quanto avvenuto - è già sotto pressione da parte dell’opposizione, che chiede risposte immediate. E dal settore del divertimento notturno si chiede a gran voce che vengano estesi gli orari di apertura dei locali notturni, ancora limitati per la pandemia, offrendo così alternative di divertimento «legali».