Si tratta dei dati più aggiornati disponibili, in attesa che la visibilità sulla zona dell’eruzione migliore e permetta nuovi aggiornamenti attraverso le immagini satellitari, ha spiegato Copernicus. La superficie sottratta dalla lava al mare dopo che il flusso di magma ha raggiunto la costa è già di quasi 30 ettari.

Ieri sera, parte del cono principale del vulcano è crollato, un evento (considerato normale in questo tipo di eruzioni dagli esperti) che ha portato a un aumento considerabile del flusso di lava che fuoriesce dal Cumbre Vieja, hanno spiegato vulcanologi ai media iberici.

Dalle prime osservazioni emerge tuttavia che il magma starebbe scorrendo nelle stesse zone delle colate precedenti, per cui per il momento non sono state segnalate nuove aree colpite direttamente.