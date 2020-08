In questo modo, nell’ambito del monitoraggio del ghiacciaio condotto da Fondazione montagna sicura, è scattata una «valutazione negativa per il parametro «Assenza di criticità meteorologica, idrogeologica e valanghiva regionale». In caso di crollo, in base agli scenari di rischio dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (Slf) la zona rossa (che comprende circa tre fabbricati) sarebbe raggiunta dalla «massa densa».