(Aggiornato alle 12.50) Si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti per la forte ondata di maltempo che ha colpito il Belgio. Secondo le ultime informazioni rese note dal quotidiano belga Le Soir il bilancio, a livello nazionale, è di 23 morti. Anche il sito Dh conferma lo stesso bilancio. Il governo vallone, dal canto suo, ha deciso di sbloccare risorse finanziarie di emergenza per aiutare le popolazioni colpite dalle alluvioni.

Più di 41 mila persone sono private dell’elettricità nel sud del Paese a causa del maltempo, secondo il resoconto del gestore delle reti di distribuzione di elettricità e gas in Vallonia, Ores. «Le condizioni di accesso alla rete di distribuzione dell’energia elettrica sono molto complicate», ha spiegato il gestore sul proprio sito web.

Non meno di 300 cabine di distribuzione sono allagate ed «è impossibile per i nostri team accedervi», ha aggiunto Ores stando a quanto scrive il quotidiano online Le Soir. Il manager assicura che i suoi tecnici «facciano l’impossibile» per mantenere l’alimentazione nel miglior modo possibile in queste condizioni.

Intanto secondo l’Agenzia federale per il controllo nucleare il maltempo che ha devastato la regione di Liegi non ha messo in pericolo la centrale di Tihange. «Il rischio di inondazioni intorno alla centrale nucleare di Tihange rimane sotto controllo e non vi è alcun pericolo immediato per la centrale», ha twittato la AFCN.

